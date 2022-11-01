الذكرى الـ68 لاندلاع الثورة.. السعودية تهنئ الرئيس تبون

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بمناسبة الذكرى الـ68 لاندلاع الثورة التحريرية.

كما أعرب الملك سلمان، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس تبون، ولحكومة وشعب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

ومن جهته، أرسل الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، إلى الرئيس تبون. حيث عبر من خلالها، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الجزائر.

وقال رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إن قدرات الأمة عانت من الشلل بفعل التجاوزات لسنوات طويلة. كما قال تبون في رسالة وجهها إلى الشعب بمناسبة ذكرى الثورة 1 نوفمبر 1954 “جزائر “الخير والنماء”. “التي ضحّى من أجل حرّيتها واستقلالها ووحدتها الشهداء والمجاهدون”. “ليست أملا نتطّلع إليه فحسب، بل هي في هذه الـمرحلة هدفنا الإستراتيجي الذي نتجنّد حوله جميعا، في الجزائر الجديدة”. “بثقة لا تتزعزع في قدرات الأمة”. وفي “طاقاتها الهائلة التي عانت من الشّلل والتعطيل بفعل التجاوزات والانحرافات المتراكمة على مدى سنوات طويلة”.

كما أوضح الرئيس تبون في الرسالة ذاتها، أن هذه التجاوزات كلفت محاربتها الوقت والجهد في سبيل استعادة هيبة الدولة وفرض سلطان القانون. قائلا “لئن كلّفت محاربة التجاوزات من الوقت والجهد في سبيل استعادة هيبة الدولة وفرض سلطان القانون”.

في حين، تابع “فإنها لم تحدّ من إرادة التغيير، ولم ولن تؤثّر في وتيرة وضع التعهدات التي التزمنا بـها، موضع التنفيذ الصارم”. و”التوجّه ببلادنا نحو الإنعاش الاقتصاديّ، والتنمية المستدامة، في كلّ ربوع الوطن”. و”نحو إعادة الجزائر إلى مكانتها في المحافل الجهوية والدولية، لتؤدي الدّور المحوري الجديرة به في المنطقة وفي العالم”.