الذكرى تنفع المؤمنين.. هذا هو شهر رمضان

شهر رمضان هو الشهر التاسع في التقويم الهجري، هذا الشهر يتميز بأن له مكانة خاصة عند المسلمين.

رمضان هو الشهر الذي أنزل فيه القرآن الكريم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عندما كان في الغار.

يوجد في شهر رمضان ليلة القدر التي ننتظرها في العشرة الأخيرة من شهر رمضان.

شهر رمضان هو الشهر الذي يتم فيه قيام الليل وتؤدى فيه صلاة التراويح التي تعتبر من النوافل الرئيسية في شهر رمضان.

الصيام ليس عبادة عالية أو مجرد أمر أمرنا به الله تعالى لنتعذب من الجوع والعطش. لكنه عبادة تساعدنا في تهذيب النفس والتغلب على الشهوات وتعلم الصبر والشعور بالآخرين.

يعد الصيام هو الركن الرابع من أركان الإسلام، قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه”.

يعد شهر رمضان هو شهر العتق من النار، أبي هريرة رضي الله عنه أيضا قال: قال رسول الله صلَّ الله عليه وسلم: “أعطيت أمتي في رمضان خمس خصال لم يعطهن أمة كانت قبلهم”.

خلوف فم الصائم أطيب عند الله من رائحة المسك، وتستغفر لهم الملائكة حتى يفطروا. وتصفد مردة الشياطين فلا يصلون فيه إلى ما كانوا يصلون إليه.

في شهر رمضان يزين الله جنته في كل يوم فيقول: “يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنهم المؤنه ويعيروا إليك. ويغفر لهم في آخر ليلة من رمضان، فقالوا: يا رسول الله هي ليلة القدر قال: لا، ولكن العامل إنما يوفى أجره عند انقضاء عمله”.