الذكرى 29 لاغتيال الشهيد بن حمودة.. تضحيات تبقى حاضرة في الذاكرة

تمر اليوم 29 سنة على اغتيال الشهيد عبد الحق بن حمودة، أحد مؤسسي التجمع الوطني الديمقراطي، وأحد أبرز الوجوه الوطنية والنقابية في تاريخ الجزائر الحديث.

وقد اغتيل الشهيد بن حمودة غدرًا يوم 28 جانفي 1997 في محاولة آثمة لإسكات صوتٍ حرّ دافع عن الدولة الوطنية. وعن كرامة العمال، وعن خيار الجمهورية.

إن استحضار هذه الذكرى ليس مجرد وفاء لاسمٍ كبير، بل هو تجديد للعهد مع القيم التي آمن بها الشهيد. حيث رفض العنف والإرهاب، التمسك بالمؤسسات، والدفاع عن الجزائر الموحدة الآمنة.

وستبقى تضحيات عبد الحق بن حمودة حاضرة في الذاكرة الوطنية، وشاهدًا على مرحلة صعبة انتصرت فيها الجزائر بالإرادة والصمود.