الذكرى 71 لاندلاع الثورة التحريرية..هكذا ستحتفل العاصمة

سطّرت مصالح ولاية الجزائر العاصمة برنامجا خاصا لإحياء الذكرى الواحدة و السبعين الـ “71” لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة. تنفيذا لتعليمات والي ولاية الجزائر العاصمة، محمد عبد النور رابحي.

و تضمن البرنامج الخاص بالذكرى المجيدة للثورة التحريرية، نشاطات ثقافية و فنية و رياضية و ترفيهية متنوعة. تمس الفضاءات العمومية من الساحات و المنتزهات و قاعات العرض.

و للإطلاع على تفاصيل البرنامج، يمكن الاستعانة بالصور المرفقة، أو من خلال الرابط الالكتروني المرفق في المقال :

