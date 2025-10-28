الذكرى 71 لاندلاع الثورة التحريرية..هكذا ستحتفل العاصمة
بقلم أسماء.ع
سطّرت مصالح ولاية الجزائر العاصمة برنامجا خاصا لإحياء الذكرى الواحدة و السبعين الـ “71” لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة. تنفيذا لتعليمات والي ولاية الجزائر العاصمة، محمد عبد النور رابحي.
و تضمن البرنامج الخاص بالذكرى المجيدة للثورة التحريرية، نشاطات ثقافية و فنية و رياضية و ترفيهية متنوعة. تمس الفضاءات العمومية من الساحات و المنتزهات و قاعات العرض.
و للإطلاع على تفاصيل البرنامج، يمكن الاستعانة بالصور المرفقة، أو من خلال الرابط الالكتروني المرفق في المقال :
