الذهب والفضة يواصلان التراجع

يواصل معدنا الذهب والفضة خسائرهما اليوم الجمعة، ومحا التراجع العالمي في أسهم شركات التكنولوجيا وارتفاع قيمة الدولار معظم المكاسب التي حققهما خلال فترة تعاف قصيرة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمائة إلى 4735.99 دولارا للأوقية (الأونصة) بعد نزوله أربعة في المائة أمس الخميس.

كما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل 2.8 بالمائة إلى 4752.40 دولارا للأوقية.

وتراجعت الفضة في المعاملات الفورية 3.2 بالمائة إلى 68.97 دولارا للأوقية بعد انخفاضها 19.1 بالمائة في الجلسة السابقة.

وهبطت في وقت سابق من اليوم عشرة بالمائة لما دون مستوى 65 دولارا مسجلة أدنى مستوى في أكثر من شهر ونصف.

وانخفض البلاتين في المعاملات الفورية 3.6 بالمائة إلى 1916.45 دولارا للأوقية. بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2918.80 دولارا في 26 جانفي. بينما ارتفع البلاديوم 1.3 بالمائة إلى 1638.25 دولارا.