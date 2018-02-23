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الذهب يتجه لأكبر خسارة أسبوعية مع ارتفاع الدولار

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الذهب يتجه لأكبر خسارة أسبوعية مع ارتفاع الدولار
بقلم مصطفى.ق

تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة، وتتجه لتكبد أكبر خسائرها الأسبوعية في شهرين ونصف الشهر مع ارتفاع الدولار خلال الأسبوع.

وبحلول الساعة 07:41 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب 0.4 بالمائة إلى 1326.65 دولار للأوقية .

وفقد المعدن الأصفر 1.6 بالمئة منذ بداية الأسبوع الحالي، في أكبر هبوط من نوعه منذ ديسمبر2017.

ونزل الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.3 بالمائة إلى 1328.40 دولار للأوقية.

وارتفع مؤشر الدولار، بنسبة 0.3 بالمائة إلى 90.027 مع عودة المستثمرين العالميين بحذر إلى شراء الأصول الأعلى مخاطرة.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمائة إلى 16.57 دولار للأوقية.

وارتفع البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1039.74 دولار للأوقية بينما زاد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 994.20 دولار للأوقية.

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