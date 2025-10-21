الذهب يتراجع عن مستوياته القياسية

تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء وسط قيام المستثمرين بجني الأرباح بعد أن سجل المعدن النفيس مستوى قياسيا جديدا في الجلسة السابقة.

وجاء ذلك، بدعم من الطلب القوي على الملاذ الآمن، وتوقعات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمائة إلى 4340.99 دولار للأوقية (الأونصة). بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 4381.21 دولار أمس الاثنين.

واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر عند 4357.80 دولار للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.2 بالمائة إلى 51.83 دولار للأوقية.

كما هبط البلاتين 0.7 بالمائة إلى 1627.53 دولار, فيما زاد البلاديوم 0.1 بالمائة إلى 1497.62 دولار.