الذهب يتراجع في 3 أشهر ونصف 

تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء بعدما صعدت لأعلى مستوى في ثلاثة أشهر ونصف الشهر .

في الوقت الذي يتعافي فيه الدولار من مستويات منخفضة .

وبحلول الساعة 02:57 بتوقيت غرينتش، نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1312.35 دولار للأوقية.

وكان المعدن النفيس صعد إلى 1321.33 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة وهو أعلى مستوى منذ 15 سبتمبر .

ولم يطرأ تغير يذكر على الذهب في العقود الأمريكية الآجلة، حيث جرى تداوله عند 1315.60 دولار للأوقية.

ويقول محللون إنّ توقعات الذهب في الأمد المتوسط تبدو إيجابية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، نزل البلاديوم في المعاملات الفورية 0.1 بالمائة إلى 1090.80 دولار للأوقية .

بعدما بلغ مستوى قياسيا يوم الثلاثاء عند 1096.50 دولار للأوقية.

وصعد المعدن 57 بالمائة خلال عام 2017 وظل يسجل ارتفاعا بدعم من مخاوف بشأن نقص الإمدادات.

ونزلت الفضة 0.8 بالمائة إلى 17.05 دولار للأوقية.

بعدما صعدت لأعلى مستوى في ستة أسابيع إلى 17.21 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة.

وتراجع البلاتين 0.8 بالمائة إلى 936.10 دولار للأوقية.

مصطفى.ق