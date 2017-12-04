الذهب يتراجع مع ارتفاع قيمة الدولار

تراجعت أسعار الذهب في المعاملات الآسيوية اليوم الإثنين مع ارتفاع الدولار.

و ارتفع الدولار بفعل التوقعات بنمو اقتصاد الولايات المتحدة بعد إقرار مجلس الشيوخ مشروع قانون لإصلاح النظام الضريبي.

وكان سعر الذهب منخفضا 0.6 بالمئة إلى 1272.91 دولار للأوقية بعدما كان بالأمس 1289.50 دولارا الجمعة.

ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.5 بالمئة إلى 1275.80 دولار للأوقية.

وانخفضت الفضة 0.7 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 16.32 دولار للأوقية.

وهبط البلاتين 0.4 بالمئة إلى 933.50 دولار للأوقية، حين استقر البلاديوم دون تغير يذكر عند 1019.40 دولار للأوقية.