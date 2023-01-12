الذهب يرتفع إلى أعلى مستوى له منذ 8 أشهر

صعد الذهب، إلى أعلى مستوياته منذ ثمانية أشهر، مدعوما بتراجع الدولار. لكنه لا يزال يتحرك في نطاق ضيق نسبيا مع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم. التي قد تؤثر على رفع مجلس الإحتياطي الإتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة.

وارتفعت الأسعار في المعاملات الفورية بـ 0.3 بالمائة. كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بـ 0.6 بالمائة إلى 1887.60 دولارا للأوقية.

وانخفض مؤشر الدولار بـ 1.0 بالمائة وكذلك تراجعت عوائد السندات القياسية الأمريكية لأجل عشر سنوات أيضا.

وكانت المسؤولة في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) ميشيل باومان صرحت يوم الثلاثاء، أنه سيتعين على البنك المركزي رفع أسعار الفائدة مجددا لمكافحة زيادة التضخم. وهذا سيؤدي على الأرجح إلى أوضاع أكثر هشاشة لسوق العمل.

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الجزائر من أكبر الدول امتلاكا للذهب عربيا

واصلت المملكة العربية السعودية تصدرها قائمة أكبر الدول العربية حيازة لاحتياطي الذهب. وذلك بناء على أول تقرير يصدر في 2023 عن مجلس الذهب العالمي.

كما جاءت الجزائر حسب مجلس الذهب العالمي، في المركز الثالث باحتياطي بلغ 173.6 طن. أما لبنان فجاءت في المركز الثاني بـ286.8 طن. والعراق الرابعة بـ130.3 طن، ومصر الخامسة بـ125.5 طن. ويوضح الجدول التالي، وفقا للأرقام الصادرة عن مجلس الذهب العالمي، ترتيب أكبر الدول العربية حيازة لاحتياطي المعدن الأصفر. أما عالميا، فأظهرت بيانات التقرير أن الولايات المتحدة تصدرت دول العالم باحتياطيات المعدن النفيس، حيث بلغت 8133.5 طن، تليها في المركز الثاني ألمانيا باحتياطيات وصلت إلى 3355.1 طن، فيما جاءت روسيا في المركز الخامس باحتياطيات بلغت 2298.5 طن. وفيما يلي قائمة بأكبر دول العالم امتلاكا للمعدن الأصفر.

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