الذهب يرتفع إلى أعلى مستوى منذ 6 أشهر

ارتفعت أسعار الذهب، الجمعة، بعد أن سجلت أدنى مستوى في6 أشهر خلال الجلسة السابقة، مع تراجع الدولار من أعلى مستوى في 11 شهرا بفعل جني للأرباح.

وزاد الذهب 0.2 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 1269.46 دولار للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 06:44 بتوقيت غرينتش.

وفي الجلسة السابقة، لامس المعدن الأصفر 1260.84 دولار للأوقية، وهو أدنى مستوى منذ 19 ديسمبر 2017، بيد أن المعدن الأصفر يتجه إلى التراجع 0.7 بالمئة على أساس أسبوعي.

وارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة للتسليم في أوت المنصرم 0.1 بالمئة، إلى 1271.50 دولار للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.5 بالمئة إلى 16.39 دولار للأوقية وهي ما زالت على مسار خسارة نسبتها 0.6 بالمئة هذا الأسبوع.

وهبطت الفضة إلى أدنى مستوى منذ الثاني من ماي إلى 16.16 دولار للأوقية في الجلسة السابقة.

ولم يسجل البلاتين والبلاديوم تغيرا يذكر عند 861.80 و952 دولارا للأوقية، لكنهما يمضيان صوب تراجع أسبوعي بأكثر من ثلاثة بالمئة.

وفي وقت سابق من الجلسة، انخفض البلاديوم إلى أدنى مستوى في سبعة أسابيع عند 947.15 دولار للأوقية.