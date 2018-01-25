الذهب يرتفع إلى أعلى مستوياته منذ 2016 مع تراجع الدولار

إرتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس إلى أعلى مستوياتها منذ أوت 2016.

مدعومة بانخفاض الدولار إلى أقل سعر له في ثلاث سنوات بعد تصريحات لوزير الخزانة الأمريكي رحب فيها بهبوط العملة.

وبحلول الساعة 07:24 بتوقيت غرينتش إرتفع السعر الفوري للذهب 0.2 بالمائة إلى 1360.56 دولار للأوقية.

بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ الثالث من أوت 2016 عند 1366.07 دولار.

وزادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.3 بالمائة إلى 1359.70 دولار للأوقية.

وارتفعت الفضة 0.2 بالمائة في المعاملات الفورية إلى 17.60 دولار .

بعد أن لامست أعلى مستوى في أكثر من أربعة أشهر 17.69 دولار.

وزاد البلاتين 0.3 بالمائة إلى 1015.24 دولار .

بعدما سجل أعلى سعر له منذ مارس 2017 عندما بلغ 1024.30 دولار.

ونزل البلاديوم 0.1 بالمائة إلى 1109.220 دولار.