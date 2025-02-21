الذهب يرتفع إلى مستوى قياسي

إرتفعت أسعار الذهب، أمس الخميس، إلى مستوى قياسي، مع إقبال المستثمرين على المعدن النفيس كملاذ آمن، وسط مخاوف من خطط الرئيس الأمريكي بشأن الرسوم الجمركية والتي قد تشعل حربا تجارية عالمية.

وصعد المعدن الأصفر في المعاملات الفورية 0.73 بالمائة إلى 2954.84 دولارا للأوقية “الأونصة”، في أحدث التعاملات. وهو أعلى مستوى على الإطلاق.

كما ارتفع الذهب 12.6 بالمائة منذ بداية العام، وبلغ مستوى قياسيا جديدا للمرة العاشرة بفعل مخاوف من الرسوم الجمركية الأميركية.

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.19% إلى 2970.90 دولارا، في أحدث تعاملات.

وقال كبير محللي السوق في “كيه سي إم تريد”، تيم ووترر: “تثبت التوقعات الضبابية للتجارة العالمية والتضخم. أنها مواتية للذهب وتدفعه صوب مستوى 3000 دولار”.

وفرض دونالد ترامب، منذ تنصيبه، تعريفات جمركية بـ10 بالمائة، على الواردات الصينية. و25 بالمائة على الصلب والألمنيوم في وقت سابق من هذا الشهر.

وقال أمس إنه يعتزم فرض رسوم جمركية مرتبطة بالأخشاب والسيارات وأشباه الموصلات والأدوية “الشهر المقبل أو قبل ذلك”.

يُشار إلى أن مجموعة غولدمان ساكس الأمريكية رفعت هدف أسعار الذهب نهاية العام إلى 3100 دولار للأوقية. على خلفية شراء البنوك المركزية وتدفقات إلى صناديق التداول المدعومة بالسبائك. مما يسلط الضوء على حماس وول ستريت للمعدن النفيس.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 1.05% إلى 33.04 دولارا للأوقية. وتراجع البلاتين 0.1% إلى 977.45 دولارا للأوقية. فيما صعد البلاديوم 1.53% إلى 984.5 دولار للأوقية.