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الذهب يرتفع بسبب الأوضاع في غزة

بقلم نادية بن طاهر
الذهب يرتفع بسبب الأوضاع في غزة
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ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية في الأسواق الآسيوية 0.1 بالمائة ليصل إلى 1986.76 دولار للأوقية “الأونصة”.

فيما لم تشهد العقود الأمريكية الآجلة للذهب تغيرا يذكر لتستقر عند 1996.80 دولار.

فيما استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 22.84 دولار للأوقية. فيما ارتفع البلاتين 0.5 بالمئة إلى 904.71 دولار كما زاد البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1135.65 دولار.

ويعود تزايد إقبال المستثمرين على الذهب باعتباره ملاذا آمنا، في ظل المخاوف من التداعيات المحتملة للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

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