الذهب يرتفع عالميا مع نزول قيمة الدولار

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الذهب يرتفع عالميا مع نزول قيمة الدولار
بقلم مصطفى.ق

ارتفعت أسعار الذهب عالميا اليوم الأربعاء مع تراجع الدولار.

ارتفع السعر الفوري للذهب 0.2 بالمئة إلى 1295.92 دولار للأوقية.
وزادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.1 بالمئة إلى 2195.50 دولار.
ونزل مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 0.2 بالمئة.
وتراجع البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1024.74 دولار للأوقية في المعاملات الفورية.
لكنه ظل قريبا من ذروة يوم الثلاثاء البالغة 1028.70 دولار، وهو أعلى سعر منذ فيفري 2001.
وتعافت الفضة قليلا من أدنى مستوى في أربعة أسابيع حيث ارتفعت 0.4 بالمئة إلى 16.89 دولار للأوقية.
وصعد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 951.60 دولار للأوقية.

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