الذهب يرتفع قليلا بعد بيانات الوظائف في أمريكا

ارتفعت أسعار الذهب قليلا اليوم الجمعة، رغم صعود الدولار بعد بيانات أضعف من المتوقع للوظائف في أمريكا.

وزاد سعر الذهب في التعاملات الفورية 0.2 بالمائة إلى 1314.56 دولار للأوقية في أواخر جلسة التداول في السوق الأمريكي.

متجها نحو تسجيل ثالث خسارة أسبوعية على التوالي.

وارتفعت العقود الأمريكية للذهب تسليم جوان 0.2 بالمائة أيضا لتبلغ عند التسوية 1314.70 دولار للأوقية.

وتنهي أسعار الذهب للبيع الفوري الأسبوع منخفضة 0.6 بالمئة.

وقالت وزارة العمل الأمريكية اليوم الجمعة إن نمو الوظائف في الولايات المتحدة زاد بأقل من المتوقع في أفريل.

وإن معدل البطالة هبط إلى 3.9 بالمائة، وهو أدنى مستوى في حوالي 17 عاما ونصف.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمائة إلى 16.47 دولار للأوقية منهية الأسبوع بلا تغير.

وصعد البلاتين 0.9 بالمائة إلى 908 دولارات للأوقية لكنه ينهي الأسبوع منخضا بـ 0.3 بالمائة في ثالث اسبوع على التوالي.

وارتفع البلاديوم 0.4 بالمائة إلى 965.50 دولار للأوقية، منهيا الأسبوع على خسارة تبلغ حوالي 0.9 بالمائة.