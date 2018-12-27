الذهب يرتفع لأعلى مستوياته

إرتفعت اليوم أسعار الذهب ، محققة مكاسب عديدة ومسجلة أعلى مستوى لها منذ ستة أشهر، بفعل مخاوف بشأن النمو الاقتصادي العالمي.

إلى جانب الاغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية، ما عزز العزوف عن المخاطرة، بعدما وافق الكونغرس على أكبر إصلاح ضريبي في الولايات المتحدة منذ عقود.

مشيرة أن الذهب صعد في المعاملات الفورية بنسبة صفر فاصل أربعة بالمئة، إلى ألف ومئتين وثلاث وسبعين فاصل الواحد و السبعين دولار للأوقية.

كما ارتفع إلى ألف ومئتان و أربع وسبعين فاصل ثمان وستين دولار في المعاملات المبكرة، وهو أعلى مستوى منذ الـ20 من جوان الماضي.

ما أدى في المقابل إلى زيادة في العقود الأمريكية الآجلة، بنسبة صفر فاصل خمسة بالمئة إلى ألف و مئتان وسبع وسبعين فاصل ستة دولار للأوقية.

مما دفع المستثمرين للإقبال على هذا المعدن النفيس كملاذ آمن، وهذا حسب ما ذكرته وكالة رويترز.