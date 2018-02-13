الذهب يرتفع مع تراجع الدولار قبل بيانات التضخم في أمريكا

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء مع هبوط الدولار وترقب الأسواق أحدث بيانات للتضخم في الولايات المتحدة.

والتي قد تلقي المزيد من الضوء على وتيرة الزيادات القادمة في أسعار الفائدة الأمريكية.

وانخفض الدولار مرتدا عن بعض مكاسبه التي حققها الأسبوع الماضي، حينما سجل أفضل أداء منذ 2016.

وزاد الذهب في السوق الفورية 0.4 في المائة إلى 1327.52 دولار للأوقية. بعدما صعد في وقت سابق إلى 1330.89 دولار وهو أعلى مستوى له في أسبوع.

وارتفعت العقود الأمريكية للذهب تسليم أفريل 0.3 بالمائة لتبلغ عند التسوية 1330.40 دولار للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.2 في المائة إلى 16.57 دولار للأوقية.

وصعد البلاتين 0.3 في المائة إلى 973 دولارا للأوقية، بينما زاد البلاديوم 0.2 بالمائة إلى 986.40 دولار للأوقية.