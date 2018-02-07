الذهب يرتفع من أدنى مستوى في أكثر من 3 أسابيع

ارتفعت أسعار الذهب اليوم بعد أن تراجع ما يزيد على واحد بالمائة إلى أدنى مستوياته في أكثر من ثلاثة أسابيع.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 في المائة إلى 1331.23 دولار للأوقية.

وزاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم أفريل 0.3 في المائة إلى 1333.50 دولار للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمائة إلى 16.77 دولار للأوقية.

وربح البلاتين 0.2 في المائة إلى 991 دولارا للأوقية بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ 16 جانفي في الجلسة السابقة.

وارتفع البلاديوم 0.2 بالمائة إلى 1010.50 دولار للأوقية.