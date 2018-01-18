الذهب يسجل أدنى مستوياته في أسبوع

تراجع الذهب اليوم الخميس، مسجلا أدنى مستوياته في نحو أسبوع مع صعود الدولار من أدنى مستوى له في 3 سنوات.

و هذا بعد صدور بيانات إقتصادية أمريكية أقوى من المتوقع.

وبحلول الساعة 07:26 بتوقيت غرينتش، نزل الذهب في المعاملات الفورية بـ0.1 بالمائة إلى 1326.11 دولار للأوقية.

ولامس المعدن النفيس أدنى مستوياته منذ 12 جانفي عند 1323.70 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة.

وفي الجلسة السابقة، إنخفض الذهب ب0.8 بالمائة مسجلا أكبر خسارة يومية له بالنسبة المئوية منذ 7من ديسمبر.

وتراجع الذهب في العقود الآجلة الأمركية تسليم فيفري ب0.9 بالمائة إلى 1326.60 دولار للأوقية.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.33 بالمائة إلى 90.844 .

بعدما سجل 90.113 الأربعاء وهو أدنى مستوى له منذ 31 ديسمبر 2014