الذهب يسجل أعلى مستوى منذ عام 2011

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الذهب يسجل أعلى مستوى منذ عام 2011
بقلم النهار أونلاين

ارتفعت أسعار الذهب أكثر من 1 بالمائة ليحقق بذلك أعلى مستوى له منذ عام 2011.

كشفت وكالة رويترز، اليوم السبت، أن أسعار الذهب سجلت أمس ارتفاعا بأكثر من 1 بالمائة، لتتجه صوب تحقيق أكبر مكاسبها الأسبوعية منذ أكتوبر 2011.

وأفادت الوكالة أن السبب كان بفعل تفشي فيروس كورونا في أنحاء العالم.

وكان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.7 بالمائة إلى 1681.67 دولارا للأوقية، بعد أن صعد إلى 1689.65 دولارا.

وبقيت الأسعار مرتفعة نحو 6 بالمائة خلال الأسبوع الماضي،فيما ارتفعت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.9 بالمائة إلى 1682.8 دولارا.


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