الذهب يسجل ارتفاعا قياسيا اليوم

لامس الذهب أعلى مستوى له على الإطلاق اليوم الإثنين، وسط مخاوف من الركود نتيجة التوتّرات التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها الرئيسيين.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 1 بالمائة إلى 3361.53 دولار للأونصة بحلول الساعة 00:37 بتوقيت غرينتش.

كما صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.4 بالمائة إلى 3375.90 دولار.

فيما وصل مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى له في ثلاث سنوات مما زاد من جاذبية الذهب لحائزي العملات الأخرى.

وأمر ترامب، الأسبوع الماضي، بإجراء تحقيق للنظر في الحاجة لفرض رسوم جمركية جديدة محتملة على جميع واردات المعادن الأساسية الأميركية. في تصعيد كبير في نزاعه مع شركائه التجاريين العالميين ومحاولة للضغط على الصين الرائدة في هذا القطاع.

وارتفع الذهب الذي عادة ما ينظر إليه على أنه وسيلة للتحوط من ارتفاع التضخم بأكثر من 27 بالمائة منذ بداية العام.