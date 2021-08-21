الذهب يصعد بسبب مخاوف الفيروس

ارتفعت أسعار الذهب امس الجمعة، إذ أدى تنامي المخاوف حيال انتشار السلالة “دلتا” من فيروس كورونا. وأثرها على التعافي الاقتصادي، إلى تضرر معنويات المخاطرة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1785.93 دولار للأونصة. وقال نيكولاس فرابل، المدير العام لدى “إيه بي سي بوليون” إن التشاؤم حيال آفاق الاقتصاد في المدى المتوسط يدعم الذهب.

ويعتبر الذهب تحوطا في مواجهة التضخم وعدم استقرار العملة. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 23.24 دولار للأونصة وتتجه صوب ثالث انخفاض أسبوعي على التوالي.

وارتفع البلاتين 0.9 بالمئة إلى 981.69 دولار.