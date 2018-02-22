الذهب ينخفض بفعل زيادة توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية

انخفضت أسعار الذهب اليوم الخميس متجهة صوب تكبد أكبر خسارة أسبوعية منذ بداية عام 2018.

في الوقت الذي ارتفع فيه الدولار بفضل محضر أحدث اجتماع للجنة السياسات النقدية بمجلس الاحتياطي الاتحادي.

وبحلول الساعة 10:54 بتوقيت غرينتش نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمائة إلى 1322.06 دولار للأوقية وانخفض بنسبة 1.8 بالمائة.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمائة إلى 1325.30 دولار للأوقية.

وصعد مؤشر الدولار الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة عملات رئيسية 0.1 بالمائة إلى 90.045 بعدما لامس 90.235 .

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 16.50 دولار للأوقية.

ونزل البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1024 دولارا للأوقية، فيما انخفض البلاتين 0.3 بالمئة إلى 984.50 دولار للأوقية.