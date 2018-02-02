الذهب يهبط أكثر من 1 بالمائة مع صعود الدولار

هبطت أسعار الذهب اليوم الجمعة مع صعود الدولار مقابل اليورو بعد نشر أحدث بيانات الوظائف في الولايات المتحدة.

وانخفض المعدن الأصفر في التعاملات الفورية 1.3 بالمائة إلى 1331.25 دولار للأوقية في أواخر جلسة التداول بالسوق الأمريكي.

وتراجعت العقود الأمريكية للذهب تسليم أبريل نيسان 0.8 بالمائة لتبلغ عند التسوية 1337.30 دولار للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات 3.34 بالمائة إلى 16.65 دولار للأوقية منهية الأسبوع على خسارة 4.3 بالمائة.

وانخفض البلاتين 1.5 بالمائة إلى 990.60 دولار للأوقية مسجلا خسارة أسبوعية قدرها 2 بالمائة.

وارتفع البلاديوم 0.34 بالمائة إلى 1040.49 دولار للأوقية.

وبعد أن سجل مستويات مرتفعة الشهر الماضي ينهي البلاديوم الأسبوع على خسارة قدرها 4.2 بالمائة هي الأكبر منذ أوائل سبتمبر.