الذهب يهبط لأدنى مستوى في أكثر من شهر

إنخفضت ‌أسعار الذهب أمس الأربعاء، إلى أدنى مستوياتها في أكثر من شهر.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 2.6 بالمائة إلى 4874.19 دولارا للأوقية (الأونصة)، بعد ‌أن سجل أدنى مستوى له في السادس من فيفري. كما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل بنسبة 2.6 بالمائة إلى 4878.20 دولارا.

وبالنسبة للمعادن ‌النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 3 بالمائة إلى 76.90 دولارا للأوقية. ونزل البلاتين في المعاملات الفورية 3.2 بالمائة إلى 2056.05 دولارا. وهبط البلاديوم 4.5 بالمائة إلى 1528.75 دولارا.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور