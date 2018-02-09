الذهب يهبط مع إرتفاع الدولار ويتجه لثاني خسارة أسبوعية

هبط الذهب اليوم الجمعة تحت ضغط ارتفاع الدولار والمخاوف بشأن زيادة أسعار الفائدة في العالم.

لكنه وجد بعض الدعم باعتباره من الأصول الآمنة في الوقت الذي هبطت فيه أسواق الأسهم العالمية.

وإرتفع الدولار مقابل سلة عملات متجها صوب تحقيق أفضل أداء أسبوعي له في نحو 15 شهرا.

في حين إنخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية نحو واحد بالمائة بعد يوم من هبوط أكد عملية تصحيح في السوق.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمائة إلى 1314.49 دولار للأوقية بحلول الساعة 19:05 بتوقيت غرينتش.

وإنخفض المعدن الأصفر 1.3 بالمائة منذ بداية الأسبوع ليتجه صوب ثاني خسارة أسبوعية على التوالي.

وتراجع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.3 بالمائة ليبلغ عند التسوية 1315.70 دولار للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.8 بالمائة في المعاملات الفورية إلى 16.27 دولار للأوقية.

وخسر البلاتين 1.4 بالمائة ليصل إلى 956 دولارا للأوقية.

فيما انخفض البلاديوم 0.6 بالمائة إلى 968.90 دولار للأوقية.