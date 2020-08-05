الذهب يواصل ارتفاعه بفعل تراجع الدولار

بلغ الذهب أعلى مستوى له اليوم الأربعاء، ليواصل ارتفاعه القياسي فوق مستوى 2.000 دولار.

ويأتي ذلك، بفعل ضعف الدولار ومراهنات على المزيد من إجراءات التحفيز لإنعاش الاقتصاد الذي تعصف به جائحة فيروس كورونا.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمائة إلى 2022.19 دولار للأوقية بعد أن بلغ مستوى قياسيا عند 2.030.72 دولار في مستهل التعاملات الآسيوية. وارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.9 بالمئة إلى 2.039.40 دولار.

وتراجعت الفضة 0.2 بالمائة إلى 25.95 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.1 بالمائة إلى 938.16 دولار وهبط البلاديوم 0.8 بالمائة إلى 2122.74 دولار.