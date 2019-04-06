“الذوادي” :”سندرُس السياسي ولا نعرف الأجواء التي تنتظرنا”

أكد الدولي التونسي “شمس الدين الدين الذوادي” بأن الترجي الرياضي، سيعمل المُستحيل للعودة بنتيجة إيجابية أمام، “شباب قسنطينة”، اليوم السبت.

وصرّح مُدافع “المكشخة” لتلفزيون “النهار” قائلا :”سنقوم بدارسة السياسي قدر الإمكان، ولا نعرف الأجواء التي تنتظرنا على أرضية ملعب حملاوي”.

وأردف :”نحن جاهزون للتحدي، وإن شاء الله ستكون مُباراة “باهية”، ونعرف بأن الإخوة الجزائريين هم أيضا يستهدفون الإنتصار لا غير”.

ويُنتظر أن تشهد مدينة “الصخر العتيق” أجواء عالمية، عشية هذا السبت، في ذهاب الدور ربع النهائي من رابطة الأبطال الإفريقية.