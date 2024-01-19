الرأس الأخضر أول المتأهلين لدور ثمن نهائي “كان” الكوت ديفوار

ضمن منتخب الرأس الأخضر، تأهله رسميا لدور ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا 2023 بالكوت ديفوار، بعد تحقيقه الفوز الثاني تواليا أمام موزمبيق.

برسم الجولة الثانية لدور المجموعات “الكان”، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل.

وسجل ثلاثية منتخب الرأس الأخضر، المهاجم بيبي في الدقيقة 32 من الشوط الأول، ليضيف القائد ريان مينديز الهدف الثاني لصالح منتخب بلاده في الدقيقة 51 من الشوط الثالث.

وليتمكن متوسط الميدان كيفن بينا بتسجيل الهدف الثالث لمنتخبه في الدقيقة 69، بتسديدة رائعة.

وبهذا الفوز، يكون منتخب الرأس الأخضر، أول المتأهلين لدور الثمانية في كأس أمم إفريقيا 2023، بعد تصدره المجموعة الثانية برصيد ستة نقاط.

بعد الفوز في الجولة الأولى أمام غانا بنتيجة هدفين مقابل هدف، والفوز في الجولة الثانية، أمام موزمبيق بثلاثية نظيفة.

وفي ختام دور المجموعات، سيواجه منتخب الرأس الأخضر، منافسه الثالث في المجموعة، المنتخب المصري، يوم الإثنين المقبل.