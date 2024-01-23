الرأس الأخضر يطيح بالمغرب ويبلغ مونديال كرة اليد

نجح منتخب الرأس الأخضر في بلوغ المربع الذهبي لبطولة أمم إفريقيا لكرة اليد، الجارية وقائعها بمصر إلى غاية يوم السبت القادم، بعد إطاحته بالمنتخب المغربي.

وفاز منتخب الرأس الأخضر، على المغرب بنتيجة 31 – 22 في المباراة التي أقيمت بينهما بالقاهرة. ليوم الثلاثاء، في ربع النهائي.

وبهذه النتيجة تأهل الرأس الأخضر إلى نصف النهائي وضمن تأهله إلى منافسة كأس العالم. بينما سيلعب المنتخب المغربي على تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن.