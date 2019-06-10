الرؤيا الصادقة ليست حكرا على المؤمن

هل يستطيع الكافر أن يرى الرؤيا الصادقة والمبشرة مثلنا نحن المسلمون؟

نوال البويرة

الجواب:

فعلا قد تكون للكافر رؤيا صادقة لكن هي نادرة والمثال من كتاب الله رؤيا صاحبي السجن ورؤيا ملكهما بعد ذلك.

ورؤيا الموبذان وزير كسرى حين رأى ليلة ولد النبي صلى الله عليه وسلم إبلا صعاباً تقود خيلاً عراباً.

وقد قطعت دجلة وانتشرت في بلادها، فكان تأويل ذلك بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وانتشار الفتوح.

وبناءً على ذلك فلا تختص الرؤيا الصادقة بالمؤمن الصالح وإن كانت تقع منه أكثر من غيره.

كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثاً»، وعليه فالكفار يندر في رؤاهم الصدق جدا.