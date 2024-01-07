الرئاسة الأمريكية 2024: جو بايدن يتهم ترامب باستخدام خطاب “النازية”

خلال خطاب انتخابي في ولاية بنسلفانيا، اتهم جو بايدن دونالد ترامب باستخدام خطاب “النازية” و”الاستعداد للتضحية” بالديمقراطية الأمريكية.

وتابع جو بايدن (81 عاما) الذي يتخلف مباشرة عن دونالد ترامب في أحدث الاستطلاعات: “إنه يتحدث عن تسميم دماء الأمريكيين”.

وكان من المقرر أن يلقي الرئيس خطابه يوم السبت. أي بعد ثلاث سنوات من اليوم التالي للهجوم على مبنى الكابيتول في 6 جانفي 2021، من قبل أنصار دونالد ترامب الذين حاولوا منع التصديق على فوز جو بايدن. لكن تم تقديم الموعد. إلى الجمعة بسبب توقعات العاصفة.

ولا يزال الهجوم على مبنى الكابيتول موضوع خلاف في الولايات المتحدة: حيث يعتقد ربع الأمريكيين، دون دليل. أن مكتب التحقيقات الفيدرالي كان وراء الهجوم، وفقًا لاستطلاع أجرته صحيفة واشنطن بوست وجامعة ميريلاند نُشر هذا الأسبوع.

واستنكر جو بايدن كذلك أن “ترامب وأنصاره في MAGA (“اجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى”، الشعار الرئيسي للملياردير الجمهوري). لا يتغاضون عن العنف السياسي فحسب، بل يضحكون عليه”.

ورد المتحدث باسم ترامب، ستيفن تشيونغ، على الفور بأن بايدن كان “التهديد الحقيقي للديمقراطية”.

وفي وقت سابق، قدرت رئيسة فريق حملة الرئيس، جولي تشافيز رودريغيز. أن الخطاب الانتخابي الذي ألقاه جو بايدن قبل أربع سنوات. والذي كان يقود بموجبه “معركة من أجل روح أمريكا”، أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى.

وقالت في بيان: “إن التهديد الذي يشكله دونالد ترامب على الديمقراطية الأمريكية في عام 2020 قد تعمق أكثر”.

ويعد الموقع الذي اختاره الديمقراطي لإلقاء خطابه رمزيًا: فقد شهد وادي فورج جورج واشنطن، أول رئيس للولايات المتحدة في المستقبل. وهو يجمع القوات العسكرية الأمريكية التي قاتلت ضد الإمبراطورية البريطانية منذ ما يقرب من 250 عامًا.

وقال كوينتين فولكس، نائب مدير الحملة: “لقد اخترنا Valley Forge لأن جورج واشنطن قام بتوحيد المستعمرات هناك”. ثم أصبح رئيساً ووضع الأساس للانتقال السلمي للسلطة – وهو ما رفض دونالد ترامب والجمهوريون القيام به”.