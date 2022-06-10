الرئاسة الإسبانية ترد على قرار الجزائر تعليق معاهدة الصداقة والتعاون وحسن الجوار

ردت الرئاسة الاسبانية، اليوم الجمعة، على قرار الجزائر المتعلق بتعليق معاهدة الصداقة والتعاون وحسن الجوار

وقالت الرئاسة الإسبانية إن الحكومة ملتزمة باستعادة العلاقة مع الجزائر بأسرع ما يمكن. وبأن العقود والالتزامات قد تم الوفاء بها.

وأضاف وزير شؤون الرئاسة الإسباني، فيليكس بولانيوس “نريد استعادة العلاقة التي تربطنا بالجزائر في أقرب وقت ممكن”.

وتابع وزير شؤون الرئاسة الإسباني “نحن ملتزمون باستعادة العلاقات والوفاء بالعقود والالتزامات بين البلدين”.

وأضاف المتحدث “ما سنفعله هو العمل، بالطبع، بطريقة دبلوماسية، مع الحوار مع الجزائر. لمحاولة استعادة العلاقة الطبيعية بين دولتين. نحن جيران لدينا مصالح مشتركة”.