الرئاسة.. الاهتمامات اليومية للمواطن محور اجتماع مجلس الوزراء

أعلنت الرئاسة، اليوم السبت، أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون سيترأس إجتماعا لمجلس الوزراء غدا الأحد . كما سيخصص الإجتماع لدراسة عدة مشاريع قوانين في عدة قطاعات.

وبالمقابل، قال بيان الرئاسة، إن الاجتماع سيخصص للدراسة والمصادقة على مشاريع قوانين تتعلق بقطاعي العدالة والتعليم العالي. كما يتناول مسائل ذات الصلة، بالاهتمامات اليومية للمواطن.

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وكان آخر اجتماع ترأسه القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدّفاع الوطني، عبد المجيد تبون بتاريخ 16 أكتوبر، الذي خصص لمشروع قانون يتعلّق بمكافحة المضاربة، وعروض حول تنظيم جامع الجزائر. وكذا الدّخول الرّسمي، في قطاعَيْ التّعليم العالي،والتّكوين المهني.

وأسدى الرئيس تعليمات، بمراجعة قانون العقوبات، لتسليط عقوبة قصوى تصل إلى 30 سنة سجنا، والمؤبد، للمتورطين في جريمة المضاربة. كما أمر وزير التجارة بتحسيس التجار والمجتمع المدني حول قانون مكافحة المضاربة وشرحه للمواطنين عبر الإعلام.

أما بشأن تنظيم جامع الجزائر، فأمر الرئيس تبون، باستكمال كلّ الجوانب الخاصة بتسلّم مختلف الهياكل، المكوّنة لهذا الصرح. إضافة إلى إتمام تجهيزه، وفق معايير الجودة، التي تقتضيها مكانة هذه المؤسسة الروحية.

وبالنسبة للدخول الجامعي لسنة 2021-2022، فأسدى الرئيس تعليمات، بإيجاد آليات، لتغيير التوزيع العام، للتخصصات الجامعية، بالتوجه نحو العلوم الدقيقة والتكنولوجيا. ومواصلة تجسيد مبدأي التخصص، والامتياز، لخلق مدن جامعية متخصصة، وفق إمكانات مختلف المؤسسات الجامعية، ومحيطها الاقتصادي والاجتماعي.

وعن التكوين المهني، حث الرئيس على مواصلة العمل، لضمان التكامل، بين عروض التكوين، ومتطلبات عالم الاقتصاد. خاصة، في ما يتعلق بتلبية حاجات المؤسسات الاقتصادية، في مجال تكوين الموارد البشرية.

وقبل الاختتام، وافق المجلس على اقتراح، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، لوضع رقم أخضر، على مستوى السفارات والقنصليات. تحت تصرف أبناء الجالية الوطنية، قصد ضمان حماية دائمة، وفورية، لهم، والاستماع لانشغالاتهم، في حالة تعرضهم، للمضايقات، بالخارج. كما صادق المجلس على عدد من القرارات الفردية المتعلقة بالتعيين، وإنهاء المهام، في وظائف عليا في الدولة.

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