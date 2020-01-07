الرئاسة التونسية: أردوغان لم يطلب استغلال المجال الجوي والبحري لتونس

أكدت الرئاسة التونسية، في بلاغ أصدرته مساء اليوم الثلاثاء، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لم يطلب استعمال المجال الجوي والبحري لتونس.

وجاء في البلاغ: “يهم رئاسة الجمهورية التونسية أن توضح أن ما يتم تداوله في عدد من وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي حول طلب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من الرئيس التونسي قيس سعيد استعمال المجال الجوي والبحري لتونس، لا أساس له من الصحة”.

وأضافت الرئاسة: “لا الرئيس التركي طلب ذلك ولا الرئيس التونسي تعرض أصلا لهذا الموضوع، لأنه غير مطروح ولا قابل للنقاش ولم يطرح إطلاقا”.

وأورد البيان أن ما يتم ترويجه اليوم وفي الأيام الماضية من مصادر مختلفة، الهدف منه ضرب مصداقية الموقف الرسمي التونسي والإساءة إلى العلاقات التي تجمع تونس بعدد من البلدان الشقيقة والصديقة.

وشدد البلاغ على أن تونس بقدر حرصها على سيادتها الوطنية والنأي بنفسها عن المحاور، حريصة في الوقت ذاته على التمسك بالشرعية الدولية وتجنيب كل شعوب المنطقة الفرقة والانقسام.