الرئاسة التونسية: “حالة السبسي مستقرة ويخضع للفحوصات اللازمة”

قالت الرئاسة التونسية، إنه تم نقل رئيس الجمهورية، الباجي قايد السبسي، اليوم الخميس، إلى المستشفى العسكري بالعاصمة، لتلقي العلاج. وأكدت في بيان لها، أن حالته في استقرار ويخضع للفحوصات اللازمة.