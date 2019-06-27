عاجل

الرئاسة التونسية: “حالة السبسي مستقرة ويخضع للفحوصات اللازمة”

أخبار العالم
  • -
  • 0
الرئاسة التونسية: “حالة السبسي مستقرة ويخضع للفحوصات اللازمة”
بقلم نسرين محفوف

قالت الرئاسة التونسية، إنه تم نقل رئيس الجمهورية، الباجي قايد السبسي، اليوم الخميس، إلى المستشفى العسكري بالعاصمة، لتلقي العلاج.

وأكدت في بيان لها، أن حالته في استقرار ويخضع للفحوصات اللازمة.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com