الرئاسة التونسية: “حالة السبسي مستقرة ويخضع للفحوصات اللازمة”

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لقيت فتاة في العشرين من عمرها بمدينة بريكة ولاية باتنة حتفها في ظروف غامضة بطلقة نارية، حسب مصادر مقربة لـ "النهار أون لاين".
الضحية لقيت حتفها…
تمكن عناصر الأمن الحضري الثاني بالطارف، من توقيف شاب ينحدر من مدينة سكيكيدة، في العقد الثاني من العمر.
المعني كان في حالة فرار، كونه محل بحث…
تمكنت مصالح الشرطة القضائية لأمن ولاية بومرداس، من وضع حد لشبكة إجرامية مختصة في الحيازة، النقل والإتجار غير المشروع بالمخدرات،
تتكون من أربعة أشخاص مشتبه فيهم…
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