الرئاسة التونسية: “صحة السبسي في تحسن وتحدث هاتفيا مع وزير الدفاع”

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الرئاسة التونسية: “صحة السبسي في تحسن وتحدث هاتفيا مع وزير الدفاع”
بقلم نسرين محفوف

أعلنت رئاسة الجمهورية التونسية، اليوم الجمعة، أن الحالة الصحية للرئيس، الباجي قايد السبسي، في تحسن.

وأكدت في بيان لها، أنه أجرى مكالمة هاتفية مع وزير الدفاع التونسي، عبد الكريم الزبيدي.

من جانب آخر،أفادت مصادر إعلامية تونسية، أن السبسي قد اتصل بوزير الدفاع، للإطلاع على التطورات الأمنية خاصة بعد أن شهدت تونس العاصمة أمس الخميس تفجيرين انتحاريين خلفا قتيلا وعددا من الجرحى.

للإشارة، فقد تعرض الرئيس التونسي، أمس الخميس، إلى وعكة صحية حادة، أين تم نقله على جناح السرعة إلى المستشفى العسكري.


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