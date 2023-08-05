الرئاسة الروسية تحذر من التدخل الأجنبي في النيجر

حذرت الرئاسة الروسية “الكرملين” من أي تدخل أجنبي في النيجر، على إثر الإنقلاب العسكري في البلاد الأسبوع الماضي.

وقالت الرئاسة الروسية، أن التدخل الأجنبي في النيجر، لن يسهم بحل الأزمة الناتجة عن التغيير غير الدستوري للحكم في البلاد.

وحسب وكالة أنباء سبوتنيك الروسية، قال المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية دميتري بيسكوف قوله، إن روسيا تراقب الوضع بقلق وتدعو لعودة النيجر للمسار الدستوري بأسرع وقت.

محذرا من تدخل بعض القوى غير الإقليمية في شؤون هذا البلد.

وأورد بيسكوف: “نحن نتابع الوضع هناك بحذر شديد ونشعر بالقلق من التوتر في هذه المنطقة”.

مؤكدا أن بلاده مازالت تؤيد العودة السريعة إلى المسار الدستوري في النيجر. وأن الأهم هو العودة إلى المسار الدستوري دون الإضرار بحياة البشر.

وكانت وزارة الخارجية الروسية أعلنت في وقت سابق أن ما يحدث في النيجر شأن داخلي.