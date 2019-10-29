الرئاسة الروسية توضح حول لقاء بن صالح وبوتين في سوتشي

عَقَب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسي دميتري بيسكوف، على حديث رئيس الدولة عبد القادر بن صالح مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن الوضع في الجزائر.

أعلن دميتري بيسكوف، ان الحديث خلال قمة سوتشي لم يكن سوى حوار يمارس بشكل اعتيادي خلال المحادثات الثنائية.

مشيرًا إلى أنه في هذه الحالة “من الصعب التحدث عن أي تقارير”، هذه محادثة طبيعية تماما بين المحاورين خلال الاجتماعات الثنائية.

واردف يعلم الجميع أن الاستعدادات جارية للانتخابات المقبلة في الجزائر، وهناك الكثير من المرشحين، وبطبيعة الحال، أي رئيس دولة يرأس الدولة بشكل دائم أو كما قال ممثل للكرملين “على أساس مؤقت، يؤكد لمحاوريه أن كل شيء في بلده طبيعي تمامًا ويمكن التحكم به وفي النطاق القانوني”.