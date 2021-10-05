الرئاسة الروسية: خلل شبكات التواصل الاجتماعي لم يؤثر على عملنا لأننا لا نستخدمها

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية “الكرملين” دميتري بيسكوف إن الخلل الذي مس منصات التواصل الاجتماعي لم يؤثر على عملهم. موضحا أن موظفي الكرملين لا يستخدمون شبكات التواصل الاجتماعي في اتصالاتهم.

وأضاف اليوم الثلاثاء، “نحن نستخدم خطوط اتصالات حكومية خاصة. ولا نثق بوسائل الاتصال الاجتماعي هذه في مجال العمل، وهذا غير مسموح به أصلا”.

وتابع “بالنسبة لعمل الموقع الإلكتروني الرئاسي، فهو قد عمل دون انقطاع بالرغم من الخلل الواسع النطاق لشبكات التواصل الاجتماعي”.