الرئاسة الفرنسية: الرئيس ماكرون يحترم كثيرا الأمة الجزائرية وتاريخها

أصدرت الرئاسة الفرنسية، بيانا، قالت فيه إن الرئيس ايمانويل ماكرون يحترم كثيرا الأمة الجزائرية وتاريخها وسيادة الجزائر.

وأضاف المصدر نفسه، أن الرئيس الفرنسي أبدى أسفه للجدل وسوء التفاهم الذي ساد مع الجزائر في الفترة الأخيرة. كما يتمنى مشاركة الرئيس تبون في مؤتمر ليبيا يوم الجمعة بباريس.

وتجدر الإشارة، إلى أن الرئيس الفرنسي سبق له وأن أدلى بتصريحات معادية للجزائر نقلتها صحيفة “لوموند”.