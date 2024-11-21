الرئاسة الفرنسية تضغط على “دي جي سنايك” لهذا السبب

كشف منسق الموسيقى العالمي “دي جي سنايك” أنه واجه ضغوطا من الرئاسة الفرنسية من أجل سحب تغريدة ساند فيها فلسطين عبر منصة إكس.

وخلال نزوله ضيفا، الثلاثاء الماضي، على منتج الموسيقى “ناسكيد” عبر منصة “تويتش” الشهيرة، تطرق “دي جي سنايك” إلى ما يحدث في غزة وقال: “ليست مهمتي مساءلة الرئيس ماكرون في “إكس”، لأجد نفسي في دوامة يتصل خلالها شخص من الرئاسة بفريقي ليطلب منهم أن أسحب التغريدة”.

وبشأن الإبادة الجماعية التي تتعرض لها فلسطين، رد “دي جي سنايك” عبر حسابه على منصة “إكس” على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتصريح غير متوقع، سرعان ما أشعل وسائل الإعلام حيث قال: “كم عدد المدنيين والأطفال الذين قتلوا في الإبادة الجماعية؟ ”

كما ندد “دي جي سنايك” بالهجمات القاتلة التي أودت بحياة العديد من الفلسطينيين الأبرياء.

ونشر النائب أنتوان ليومون، عن حزب فرنسا الأبية، تغريدة كتب فيها: “ماكرون يكون قد مارس ضغوطا على “دي جي سنايك” لحذف منشور ساند فيه فلسطين “دي جي سنايك” رفض، أحسنت”. وتابع منشوره: “حرية التعبير لا يمكن التفاوض عليها”.