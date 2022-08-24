الرئاسة الفرنسية تكشف برنامج وأهداف زيارة ماكرون إلى الجزائر

يحل الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، غدا الخميس بالجزائر في زيارة عمل تدوم 3 أيام.

وتبدأ الزيارة الخميس 25 أوت وتستمر حتى السبت 27 أوت، حيث سيزور خلالها الرئيس الفرنسي الجزائر العاصمة وولاية وهران.

وتأتي هذه الزيارة بعد سنوات على زيارة أولى لماكرون في ديسمبر عام 2017 والتي اقتصرت مدتها على 12 ساعة.

وفي هذا السياق كشفت وسائل الإعلام الفرنسية أن زيارة إيمانويل ماكرون إلى الجزائر التي تستمر ثلاثة أيام، موجهة نحو المستقبل. الشركات الناشئة، الابتكار، الشباب، القطاعات الجديدة.

وحسب ذات المصادر، فقد أكد الإليزيه أمس الثلاثاء أن رئيس الجمهورية الفرنسية يعتزم إعادة بناء العلاقة التي تضررت.

وبالتالي، سيجري رئيس الدولة الفرنسي يوم الجمعة محادثات طويلة مع رواد الأعمال الشباب في الجزائر العاصمة.

كما سيلتقي يوم السبت أيضا بعض الشباب في وهران، خلال مظاهرة لرقص البريك.

وأكدت الرئاسة الفرنسية على أن هذه الزيارة، وهي الزيارة الثانية للرئيس الفرنسي ماكرون إلى الجزائر منذ انتخابه في عام 2017. تهدف إلى وضع أساس لإعادة بناء وتطوير العلاقة بين باريس والجزائر.

وأشار الإليزيه إلى أن الرئيس الفرنسي يعتزم مواصلة العمل حول ملف الذاكرة، لكنه ليس الهدف الأساسي لهذه الزيارة.

وسيتوجه الرئيس إلى مقبرة سان أوجين بالجزائر العاصمة حيث دُفن العديد من الفرنسيين المولودين في الجزائر.