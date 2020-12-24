الرئاسة الفرنسية: ماكرون يتعافى من كورونا

أعلنت الرئاسة الفرنسية، اليوم الخميس، أن الرئيس الفرنسي، ايمانويل ماكرون يتعافى من فيروس كورونا.

وجاء في بيان الاليزيه “لم يعد يظهر على رئيس الجمهورية أعراض Covid-19 حتى يومنا هذا”.

وأشارت أنه خلال فترة المرض ، كان قادرًا على الاستمرار في متابعة القضايا والشؤون الرئيسية في البلاد، وعقد الاجتماعات المقررة.

وأورد بيان الاليزيه، اليوم الخميس، أن الرئيس الفرنسي سيواصل عمله بنفس الطريقة في الساعات والأيام القادمة.

ووفقًا للبروتوكول الصحي المعمول به، يمكن أن تنتهي عزل الرئيس الفرنسي ماكرون بعد 7 أيام.

ودعا الرئيس الفرنسي عبر البيان الى ضرورة احترام قواعد الوقاية من كورونا، خاصة وأن الفرنسيين يحتفلون بعيد الميلاد.