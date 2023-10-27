الرئاسة الفلسطينية ترحب بقرار إعتماد الامم المتحدة هدنة إنسانية في غزة 

رحبت الرئاسة الفلسطينية، بإعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، الليلة، لقرار حماية المدنيين والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية.

وشكر الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة الدول التي صوتت لصالح القرار، بما يؤكد وقوف العالم بغالبيته لجانب الشعب الفلسطيني، وأن القضية الفلسطينية لا زالت تحظى بمكانة عالية لدى دول العالم.

وإعتمدت الجمعية العامة للامم المتحدة اليوم قرارا يدعو إلى هدنة إنسانية فورية وتوفير السلع والخدمات الأساسية للمدنيين في شتى أنحاء غزة.

القرار جاء بعد ان قدمت الأردن نيابة عن المجموعة العربية وعدد من الدول الأخرى تم إعتماده بأغلبية 120 عضوا كما عارض القرار، 14 عضوا. فيما امتنع 45 عن التصويت.