أحداث المسجد الأقصى.. الرئاسة الفلسطينية تُحذر الاحتلال

حذرت الرئاسة الفلسطينية، الاحتلال الصهيوني من إجراءاته التصعيدية في المسجد الأقصى المبارك، تفاديا لمزيد تفجر الأوضاع في الأراضي المحتلة.

وأدان الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، التصعيد الخطير لسلطات الاحتلال الليلة في المسجد الأقصى المبارك والاعتداء على المواطنين في ساحاته وفي أزقة وحارات البلدة القديمة بمدينة القدس.

وأورد ذات المسؤول، إن هذا التصعيد الصهيوني المفتعل هدفه الرئيس هو توتير الأجواء. وجر الأمور إلى مربع العنف في الشهر المبارك. خاصة بعد الأعداد الكبيرة من المواطنين التي زحفت يوم الجمعة للصلاة في المسجد الأقصى.

محملا الاحتلال مسؤولية هذه الاستفزازات، ومطالبا الجميع وخاصة الإدارة الأمريكية بالتدخل. والضغط على الحكومة الصهيونية لوقف جرائمها واعتداءاتها قبل فوات الأوان.

وأغلقت قوات الاحتلال جميع أبواب المسجد الأقصى المبارك والبلدة القديمة في القدس المحتلة. وأصابت شابا فلسطينيا بالرصاص الحي بذريعة محاولته إفتكاكه سلاح أحد جنودها.