الرئاسة لم تطلب من أويحيى عدم تقديم بيان السياسة العامة أمام البرلمان
فنّدت الوزارة الأولى، الأخبار المتداولة، حول طلب رئاسة الجمهورية من الوزير الأول، عدم تقديم بيان السياسة العامة للحكومة أمام البرلمان.
وأكدت الوزارة الأولى في بيان لها، أن التأخر راجع إلى الرزنامة السياسية، والديبلوماسية الجد مكثفة.
واضافت الوزارة، في البيان ذاته، أن الوزير الأول سيستقبل من 16 إلى 18 ديسمبر، نظيره لجمهورية كوريا.
توضيحات من مصالح الوزير الأوللقد أوردت بعض وسائل الإعلام معلومة مفادها أن رئاسة الجمهورية تكون قد طلبت من الوزير الأول…
Publiée par Premier Ministère -Algérie الوزارة اﻷولى الجزائرية sur Mercredi 12 décembre 2018
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