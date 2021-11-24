الرئاسيات في ليبيا: إستبعاد سيف الإسلام القذافي وقبول خليفة حفتر

نشر مجلس المفوضية الوطنية العليا للإنتخابات في ليبيا قائمة بأسماء 25 مترشحا رفضت ملفات ترشحهم من بينهم سيف الإسلام القذافي. ووفق بيان المفوضية فإن ملف ترشح خليفة حفتر تم قبوله من طرف مفوضية الانتخابات. كما رفضت المفوضية ترشح بشير صالح مدير ديوان امعمر القذافي.

وأوضحت المفوضية ان رفض ملفات 25 مترشحا للإنتخابات الرئاسية المقرر إجراءها 24 ديسمبر المقبل إلى إنطباق شروط الترشح وعدم إستيفاء للوثائق والمستندات المطلوبة في الملف.

وكانت قبل أيام عدة قبائل ليبية متنفذة وواسعة الانتشار أعلنت عن رفضها لترشح حفتر لكونه متابع بارتكاب جرائم حرب.