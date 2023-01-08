الرئيس تبون يشدد على أهمية تطوير إنتاج مادة اليوريا ـ 46 بالمائة محليا

أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، على أهمية تطوير إنتاج مادة اليوريا ـ 46 بالمائة محليا .

ويأتي هذا خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء، أين استمع الرئيس تبون إلى عروض وزارية مشتركة تناولت آلية تموين السوق الوطنية بمادة اليوريا ـ 46 بالمائة.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية المتضمن نتائج الإجتماع، فقد شدد الرئيس على أهمية تطوير إنتاج هذه المادة محليا، لِمَا لها من أثر إيجابي، في تحسين مردودية الإنتاج الفلاحي، وأيضا، لارتفاع سعرها في السوق الدولية.